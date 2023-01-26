Экс-игрок «Фенербахче» и «Лиона» переходит в «Карабах»

Футболист французского клуба "Дижон" Яссин Бензия может продолжить карьеру в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Lequipe, 29-летний полузащитник близок к подписанию контракта с "Карабахом".

Агдамский клуб предложил алжирскому игроку контракт на 2,5 года. Бензия не появлялся на поле в составе команды в текущем сезоне.

Отметим, что Яссин Бензия носил форму французских клубов "Лион", "Лилль", греческого "Олимпиакоса", турецких клубов "Фенербахче" и "Хатайспор".