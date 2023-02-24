Несказанно рада победе на первенстве Азербайджана по прыжкам на батуте

Победе на первенстве Азербайджана по прыжкам на батуте я несказанно рада.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend в пятницу победительница 7-го первенства Азербайджана по прыжкам на батуте в возрастной категории "дети", юная гимнастка Лейла Ахмедова.

"Впервые увидев выступления батутистов, вдохновилась и решила тоже заняться гимнастикой. Мне так понравилось, как они взмывают вверх, делают сальто и повороты, что и самой тоже захотелось выступать. Правда, батутная гимнастика сложный вид спорта, но когда достигаешь хороших результатов, это придает мотивации тренироваться больше и лучше", - сказала представительница клуба "Оджаг Спорт".

По словам 8-летней спортсменки, победы на соревнованиях ее воодушевляют и мотивируют.

"Несказанно рада завоеванному первому месту, полученной медали. Думаю, награда придаст мне мотивации для будущих тренировок", - добавила она.

Отметим, что 24 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 19-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

В целом в соревнованиях принимают участие 94 спортсмена, 62 гимнаста соревнуются в прыжках на батуте, а 32 - в прыжках на акробатической дорожке.

Спортсмены, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №13, выступают в индивидуальной программе в следующих возрастных категориях - "малыши" (2016-2017 годы рождения), "дети" (2013-2015 г.р.), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).