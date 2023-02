Первые два месяца наступившего года оказались богаты на события в азербайджанском спорте. Заработаны первые медали на международной арене, о себе заявили как лидеры, так и новички сборных, а некоторые команды успели набрать соревновательный тонус, выступив сразу на нескольких турнирах. Учитывая, что сегодня календарно завершается зима, Azerisport.com решил бросить взгляд на результаты прошедших месяцев, передает Day.Az.

Победа Мамедзаде в Китае



Шахматистка Гюнай Мамедзаде добилась ударно начала сезон, победив на турнире The Belt and Road 2023 to World Chess Woman's Summit в Сиане (Китай). Лидируя на пару с Бибисарой Ассаубаевой после первого дня, она и на финише соревнования не выпустила инициативы из рук, опередив соперницу из Казахстана по дополнительным показателям при равном количестве очков

В сильном "круговике" принимали участие 12 шахматисток, в числе которых Антуанетта Стефанова (Болгария), Моника Сочко (Польша), Бела Хотенашвили (Грузия). Серебряная призер чемпионата Европы перед последним туром опережала Ассаубаву на полбалла. На финише Мамедзаде сыграла вничью с китаянкой Мо Жаи, а Бибисара обыграла Йи Ксяо и догнала ее по очкам - по 8,5. Однако итоговая победа осталась за Гюнай, у которой лучше оказались дополнительные коэффициенты.

12 медалей борцов из Загреба



Азербайджанские борцы открыли турнир в Загребе, где проходил рейтинговый турнир, собравший многих именитых спортсменов. В общей сложности наша команда завоевала 12 наград, из которых пять пришлись на долю "вольников". Чемпионом стал Алиаббас Рзазаде (57 кг), серебро примерили Гаджи Алиев (70 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг), а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) заняли третьи места.

В женской борьбе в тройку призеров вошла Алена Колесник (59 кг), которой удалось выиграть бронзу.

Что касается борцов греко-римского стиля, то главным героем загребского ковра стал

Талех Мамедов (63 кг), поднявшийся на высшую ступеньку пьедестала. Нихат Мамедли (60 кг) уступил в финале, тогда как Мурат Локьяев (97 кг) стал третьим.

"Золотой пояс" боксеров в Марракеше

Команда по боксу выступила сразу на нескольких турнирах. Основным стартом первых месяцев можно назвать "Золотой пояс" в Марокко, где наши спортсмены отличились пять раз. Сразу трое бились в финалах, причем, их соперниками по решающим боям были исключительно соперники из России. Умид Рустамов (57 кг) и Наби Искендеров (67 кг) смогли завоевать золото, тогда как Альфонсо Домингес (86 кг) примерил серебро. Бронза оказалась в активе Месуда Юсифзаде (51 кг) и Сархана Алиева (71 кг). Попадание в тройку позволило призерам набрать первые рейтинговые очки в текущем сезоне.

Также боксеры выезжали в Софию на традиционный турнир "Странджа", где Магомед Абдуллаев (+91 кг) вошел в тройку, а Айнур Рзаева (+81 кг) билась в финале и стала второй.

Агаев вновь блеснул в Париже

Азербайджанские дзюдоисты приняли участие на двух турнирах "Большого шлема" с начала года. Первый же выезд в Париж принес полный комплект наград, а золотую медаль, как и два года назад, в столице Франции завоевал Балабей Агаев (60 кг). В финале он нанес поражение хозяину татами Седрику Револу.

Также в Париже отличились Мурад Фатиев (90 кг), с ходу выигравший серебро в новом для себя весе, а также Зелим Коцоев (100 кг), ставший третьим.

Однако уже на следующем соревновании в Тель-Авиве Зелим разменял бронзу на золото: в решающей схватке был повержен Майкл Коррел из Нидерландов. На "Большом шлеме" в Израиле успешно отборолись и другие наши спортсмены: Орхан Сафаров (66 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) взяли серебро, а Мамедали Мехтиев (90 кг) - бронзу.

Сабельный финал в Ташкенте

Женская сабельная сборная Азербайджана показала себя на Кубке мира в Ташкенте, откуда привезла серебро. Особый вес результату команды в составе Анны Башты, Валерии Большаковой, Сабина Керимовой и Полины Каспиарович придает победа над француженками на стадии четвертьфинала: серебряные призеры Олимпиады и чемпионата мира были обыграны с разницей в один укол.

Начав с победы над канадками (45:38), в четвертьфинале "милли" смогла превзойти Францию в драматичном поединке с перевесом в один укол - 45:44. Далее саблистки стали авторами не менее громкого успеха, победив действующих чемпионок мира из Венгрии (45:37), но в финале уступили Болгарии - 40:45.

Махсудова - в тройке на Кубке мира

Сезон в гимнастике начался с Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку. На Национальной арене выступали спортсмены из 16-ти стран, а единственная представительница Азербайджана на турнире Сельджан Махсудова смогла второй год подряд отличиться на домашнем турнире. В квалификации она показала третий результат, а в финале также заняла третье место, примерив бронзу.

Для батутистов серия Кубков мира нынешнего сезона имеет особое значение, так как со второй половины года на этапах участникам будут начисляться очки в зачет олимпийской квалификации.

Каратисты в бронзовых тонах

Каратисты начали выступление в премьер-лиге. Первый старт в Каире принес команде исключительно бронзовые награды: отличились Медина Садыхова (55 кг), Турал Агаларзаде (67 кг), Ирина Зарецка (68 кг), Фарид Агаев (75 кг) и Тургут Гасанов (84 кг) выиграли свои бои. По факту медалей могло быть и больше, но Аминага Гулиев (60 кг), Айхан Мамаев (84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг) проиграли свои схватки в малом финале.

До того команда в отсутствии ряда лидеров также выступала на турнире Серии А в Афинах, но в Греции отличится не удалось.

Командный успех стрелков на Кубке мира

Мастера стендовой стрельбы отличились на Кубке мира в Рабате, где завоевали бронзу в командном турнире в зачете по скиту. Коллектив в составе Эмина Джафарова, Фуада Гурбанова и Джавида Гасанова в квалификации занял четвертое место, а матче за бронзу обыграл Грецию со счетом 6:4.

На Кубке мира выступала и наша женская команда по скиту, которая стала четвертой, уступив в поединке за бронзу стрелкам из Бахрейна.