Костомарову грозит новая ампутация

Олимпийскому чемпиону 2006 года по фигурному катанию Роману Костомарову грозит частичная ампутация левой руки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По информации источника, после сегодняшней операции 46-летний спортсмен полностью лишился кисти левой руки.

Также медики очистили трахеостому (место смыкания трахеи и окружающей среды, прим. "Газеты.Ru"). Это сделано для того, чтобы в случае необходимости иметь возможность подключить пациента к аппарату ИВЛ.

По мнению врачей, на фоне стресса Костомаров может начать задыхаться.

Ампутация конечностей позволила остановить распространение некроза, и в случае, если организм начнет нормально функционировать, то дальнейшие хирургические вмешательства не потребуются.