Фьюри испугался драться с Усиком?

Шугар-Хилл Стюард, тренер британского боксера Тайсона Фьюри, прокомментировал слухи о том, что его подопечный испугался проводить поединок против украинца Александра Усика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спортсмены должны были подраться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако поединок не состоится из-за разногласий по контракту.

"Отвечу очень просто - для всех, у кого есть хоть капля здравого смысла. Фьюри убегает от боя против Усика? Усик убегает от боя против Фьюри? Для меня это абсурд. Два этих парня сражались всю свою жизнь. Они дрались со всеми, он прошли через все. И вы думаете, теперь они боятся драться друг с другом?

В боксе никто не боится ни с кем драться. Они занимались этим всю жизнь. Так чего им бояться? Заработать больше денег?" - сказал тренер в интервью ID Boxing.