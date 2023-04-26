«Бавария» собирается уволить Оливера Кана

Мюнхенская "Бавария" собирается уволить председателя правления Оливера Кана и уже начала поиск кандидатов на замену легендарному вратарю сборной Германии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом в социальной сети сообщил журналист Мартин Фолькмар. По его информации, решение об отставке Кана инициировал член совета директоров баварцев Ули Хенесс.

В числе кандидатов на замену Кану называется Аксель Хелльман, который работает на соответствующей должности в "Айнтрахте" из Франкфурта-на-Майне.

В конце марта "Бавария" уволила главного тренера команды Юлиана Нагельсманна. Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич пришли к этому решению после консультации с президентом Гербертом Хайнером.

35-летнего Нагельсманна на посту главного тренера команды сменил 49-летний Томас Тухель. Он подписал контракт до 30 июня 2025 года.

В прошлом туре Бундеслиги "Бавария" уступила на выезде "Майнцу" (1:3) и уступила лидерство в турнирной таблице дортмундской "Боруссии".