Тренер «Барселоны» назвал сроки принятия решения Месси о своем будущем

Главный тренер "Барселоны" Хави назвал сроки, в которые форвард ПСЖ Лионель Месси должен принять решение относительно своего будущего. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Специалист заявил, что это произойдет на следующей неделе. "Сейчас мы должны оставить его в покое. Здесь двери для него открыты", - заявил Хави.

Тренер также отметил, что Месси очень поможет "Барселоне". "Нам не хватает таланта в последней трети поля, и Лео всегда дает его вам", - добавил Хави.