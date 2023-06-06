Стали известны возможные условия перехода Мбаппе в мадридский "Реал"

Стали известны подробности возможного перехода форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в "Реал". Их сообщает Marca.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, 24-летний футболист сможет перейти в "Реал" только в качестве свободного агента, так как мадридский клуб не желает платить ПСЖ за трансфер. Отмечается, что с нападающим может быть подписан предварительный контракт зимой 2024-го.

В декабре 2022 года появилась информация о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты. Его контракт с парижской командой рассчитан до июня 2024-го.

Ранее мы писали о том, что футболист "Реала" продолжит карьеру в "ПСЖ".