«Реал» передумал подписывать Кейна

Мадридский футбольный клуб "Реал" передумал покупать форварда английского "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, испанский клуб не готов платить за переход Кейна €116 млн. Также английский 29-летний форвард не вписывается в концепцию "Реала" по омоложению состава. Отмечается, что "сливочные" могут подписать нападающего "Эспаньола" 33-летнего Хоселу. "Реал" рассматривает вариант с подписанием возрастного игрока из-за его высокой результативности в прошедшем сезоне и низкой стоимости.