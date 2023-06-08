Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может вернуться в "Барселону". Об этом сообщает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что испанский клуб хочет усилиться после срыва перехода Лионеля Месси, который принял решение продолжить карьеру в "Интер Майами". Каталонцы хотят подписать звездного футболиста. Отмечается, что Неймара уже предложили "Барселоне". Но условия, которые могут выдвинуть парижане, могут усложнить переговоры по переходу бразильского нападающего.

Неймар в прошедшем сезоне провел за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца оценивается в €70 млн.