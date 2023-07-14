«Интер Майами» после прихода Месси стал пятой по популярности командой в США

Количество подписчиков клуба "Интер Майами" выросло в десять раз после прихода в команду игрока сборной Аргентины Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Месси перешел в "Интер Майами" 7 июня. На страницу клуба в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в этот день были подписаны 900 тыс. человек. В течение 24 часов число подписчиков достигло 4,5 млн.

Сейчас на клуб подписаны 8,6 млн человек. По этому показателю "Интер Майами" опережают только пять американских спортивных команд. Все эти команды играют в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). "Чикаго Буллз" имеет 9,8 млн подписчиков, "Кливленд Кавальерс" (12,4 млн), "Лос-Анджелес Лейкерс" (22,8 млн), "Голден Стэйт Уорриорз" (30,8 млн).

3 июня Месси провел последний матч в составе "Пари Сен-Жермен", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента.

До "ПСЖ" Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. В составе сине-грантовых он десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.