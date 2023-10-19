Азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев - чемпионы Европы!

Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали две золотые медали на 31-м чемпионате Европы, который проходит в городе Варна (Болгария), сообщили Day.Az в четверг в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары, завоевали "золото" в программе балансового упражнения.

Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, заняли первое место в программе темпового упражнения.

Напомним, что ранее на соревнованиях юниорская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири завоевала серебряную медаль в программе темпового упражнения.

Отметим, что 31-й чемпионат Европы по акробатической гимнастике завершится 22 октября.