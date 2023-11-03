Сборная Азербайджана по мини-футболу поборется за "бронзу" на ЧМ в ОАЭ

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела очередной матч на чемпионате мира, проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает Day.Az, в полуфинале национальная сборная встречалась со сборной Казахстана. Матч завершился победой казахстанской команды со счетом 3:2.

В составе сборной Азербайджана оба гола забил Эшгин Тагиев.

Таким образом, сборная Казахстана вышла в финал. Сборная Азербайджана поборется за бронзовую медаль.