Теплая поддержка зрителей Международного кубка "Оджаг" вдохновляет всех гимнасток.

Как передает Day.Az, об этом сказали в пятницу Trend участницы 2-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, воспитанницы клуба Grand в городе Павлодар (Казахстан) Эльнура Кожахметова и Аяулым Танатар.

На соревнованиях Эльнура Кожахметова завоевала бронзовую медаль кубка "Оджаг" в упражнении с обручем среди гимнасток 2014 года рождения (группа A). Аяулым Танатар удостоена двух бронзовых наград в многоборье и программе с мячом, а также серебряной медали в упражнении с булавами среди гимнасток 2014 года рождения (группа A).

"Соревнования прошли отлично, мне понравились условия и то, что нам выделили время на подготовку, можно было провести тренировки перед стартом. Незабываемые впечатления оставила церемония награждения, она прошла очень торжественно. Рада, что привезу домой медаль Международного кубка "Оджаг"", - сказала Эльнура Кожахметова.

Аяулым Танатар добавила, что публика в Баку своей поддержкой дает позитивный настрой и энергию спортсменкам.

"До визита в Баку много слышала про Национальную арену гимнастики, знала, что в этом зале проходили престижные соревнования по художественной гимнастике - чемпионаты мира и Европы, Кубки мира. Выступать здесь - большая честь", - подчеркнула Аяулым Танатар.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.