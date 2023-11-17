"Сборная Азербайджана провела один из самых лучших матчей".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер команды Джанни Де Бьязи после после победы над Швецией (3:0) в домашнем отборочном матче чемпионата Европы.

Наставник отметил, что его подопечные добились прогресса в игре. "В предыдущих встречах с Бельгией и Австрией сборная также демонстрировала хороший футбол и вот теперь это вылилось, наконец, в результат. Нам удалось забить быстрые голы, контролировать ход матча, хотя после перерыва пережили некоторые неприятные моменты. Ребята играли с сердцем, они достойны этой победы", - сказал Де Бьязи.

Он добавил, что сборная набрала хороший ход. "Сейчас у нас 7 очков, впереди ждет выезд в Брюссель. После этого матча ситуация в таблица может измениться, но в Бельгию ребята отправиться с воодушевлением", - подчеркнул специалист.

На вопрос о том, является ли нынешняя сборная сильнейшей в истории Азербайджана, Де Бьязи ответил: "Еще недавно болельщики и журналисты ругали команду, а теперь вы говорите о том, что она может быть сильнейшей. Команда в процессе становления, она продолжает расти", - подчеркнул он.