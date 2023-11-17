Сборная Азербайджана провела один из самых лучших матчей - Джанни Де Бьязи
"Сборная Азербайджана провела один из самых лучших матчей".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер команды Джанни Де Бьязи после после победы над Швецией (3:0) в домашнем отборочном матче чемпионата Европы.
Наставник отметил, что его подопечные добились прогресса в игре. "В предыдущих встречах с Бельгией и Австрией сборная также демонстрировала хороший футбол и вот теперь это вылилось, наконец, в результат. Нам удалось забить быстрые голы, контролировать ход матча, хотя после перерыва пережили некоторые неприятные моменты. Ребята играли с сердцем, они достойны этой победы", - сказал Де Бьязи.
Он добавил, что сборная набрала хороший ход. "Сейчас у нас 7 очков, впереди ждет выезд в Брюссель. После этого матча ситуация в таблица может измениться, но в Бельгию ребята отправиться с воодушевлением", - подчеркнул специалист.
На вопрос о том, является ли нынешняя сборная сильнейшей в истории Азербайджана, Де Бьязи ответил: "Еще недавно болельщики и журналисты ругали команду, а теперь вы говорите о том, что она может быть сильнейшей. Команда в процессе становления, она продолжает расти", - подчеркнул он.
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