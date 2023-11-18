"Нефтчи" обыграл "Зенит" в Баку

Бакинский "Нефтчи" обыграл питерский "Зенит" в товарищеском матче.

Как сообщает Day.Az, бакинский клуб встретился с представителем России в перерыве, связанном с играми национальных команд.

Команды встретились на "Нефтчи арене". Матч завершился победой азербайджанского клуба со счетом 2-1.