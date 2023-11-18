https://news.day.az/sport/1615494.html "Нефтчи" обыграл "Зенит" в Баку - ВИДЕО
"Нефтчи" обыграл "Зенит" в Баку - ВИДЕО
Бакинский "Нефтчи" обыграл питерский "Зенит" в товарищеском матче.
Как сообщает Day.Az, бакинский клуб встретился с представителем России в перерыве, связанном с играми национальных команд.
Команды встретились на "Нефтчи арене". Матч завершился победой азербайджанского клуба со счетом 2-1.
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