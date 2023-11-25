Шесть азербайджанских дзюдоистов будут «сеянными» в Токио

Азербайджанские дзюдоисты получат статус сеянных в шести из семи категорий в ходе турнира "Большого шлема", который пройдет 2-3 декабря в Токио.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весе до 73 кг Хидаят Гейдаров (73 кг), выигравший недавно третий титул чемпиона Европы, на правах лидера мировой табели о рангах будет являться рейтинг-фаворитом. Другой чемпион континента Зелим Коцоев (100 кг) имеет второй стартовый номер.

Также в Топ-8 сильнейших участников своих категорий, которые могут начать борьбу со второго круга или получить в соперники по первой схватке оппонента с низким рейтингом, вошли Балабей Агаев (60 кг, 4-й), Яшар Наджафов (66 кг, 6-й), Саид Моллаи (81 кг, 5-й) и Ушанги Кокаури (+100 кг, 8-й).

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