Стала известна зарплата Хэмилтона в Ferrari

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Льюис Хэмилтон будет зарабатывать в Ferrari €50 млн в год, передает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Британец останется одним из самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы-1". Он присоединится к Ferrari в сезоне-2025 и станет напарником Шарля Леклера.

Решение британца застало руководство Mercedes врасплох. На фоне новостей о скором уходе Хэмилтона британские СМИ сообщали, что в Mercedes 1 февраля провели внутреннее собрание.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren, где впервые стал чемпионом, и выиграл с командой шесть мировых титулов. Нынешнее соглашение Хэмилтона с Mercedes рассчитано до конца 2025 года.

С 2021 года пилот побед не одерживал.

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