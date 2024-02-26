Сын легенды «Реала» будет играть с Месси

Полузащитник Федерико Редондо стал новым футболистом "Интер Майами", сообщает пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболист пополнил состав американской команды, перейдя из "Архентинос Хуниорс". Контракт опорного хавбека рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на год. Федерико Редондо дебютировал в аргентинском чемпионате в 2022 году. За это время в чемпионате страны он провел 58 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.



Федерико Редондо - сын бывшего полузащитника мадридского "Реала" и сборной Аргентины Фернандо Редондо.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

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