Сборная Азербайджана по художественной гимнастике успешно выступила на Международном турнире "Tallinn Open"

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике успешно выступила на первом Международном турнире "Tallinn Open" в городе Таллинн (Эстония), сообщили в понедельник Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова, завоевала две золотые медали за программу упражнения с пятью обручами и за композицию с тремя лентами и двумя мячами.

В индивидуальной программе Илаха Бахадирова удостоена "золота" в упражнении с мячом, Говхар Ибрагимова завоевала золотую медаль в программе с булавами и "серебро" за упражнение с обручем, Шамс Агагусейнова выиграла серебряную медаль за программу с лентой.

Напомним, что ранее на турнире Шамс Агагусейнова завоевала "золото" в индивидуальном многоборье, а сборная (Илона Зейналова, Алина Мамедова, Медина Демирова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Фидан Гурбанлы) завоевала "бронзу" в командном зачете.

Отметим, что первый Международный турнир по художественной гимнастике "Tallinn Open" прошел 5-7 апреля в городе Таллинн (Эстония).

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