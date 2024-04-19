В Национальной арене гимнастики в Баку чувствую себя комфортно, я рада здесь находиться.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Узбекистана Наталья Усова, передает Day.Az.

Соревнования первого дня Кубка мира стартовали с выступления спортсменки из Узбекистана, и, по словам Усовой, она давно об этом мечтала.

"Для меня в новинку открывать соревнования, но я давно об этом мечтала, и рада, что сегодня выступила первой. Выступление прошло неплохо, были небольшие ошибки, будем дорабатывать. Ошибки на то и существуют, чтобы мы их исправляли", - отметила она.

Наталья Усова подчеркнула, что во второй раз приезжает на соревнования в столицу Азербайджана.

"Соревновательный зал большой, мне нравится тут выступать, ощущать эту атмосферу", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!