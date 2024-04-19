Постараюсь выйти в финал Кубка мира

В первый день Кубка мира по художественной гимнастике в Баку я выступила неплохо, были небольшие помарки, но в целом осталась довольна. Постараюсь выйти в финал соревнований.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Турции Хатидже Гокче Эмир.

"В Баку нас тепло приняли, публика активно поддерживает. Атмосфера прекрасная, от всех чувствуешь поддержку, положительный настрой, доброжелательность", - отметила она.

Турецкая гимнастка подчеркнула, что очень рада визиту в столицу Азербайджана.

"Первый раз приезжаю в Баку, пока не было времени совершить большую экскурсию по городу. Но то, что я успела посмотреть, вызывает восторг", - сказала она.

По словам Хатидже Гокче Эмир, она хотела бы поближе познакомиться с азербайджанскими гимнастками.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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