Азербайджанские дзюдоисты завоевали "золото" и "бронзу" на Кубке Европы

В итальянском Линьяно стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юношей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медаль.

Низами Имранов одержал в победу в весовой категории до 60 кг и поднялся на вершину пьедестала почета. Магомед Мусаев (66 кг) занял 3-е место.

Отметим, что что в первый день на татами вышли шесть Азербайджанских дзюдоистов в двух весовых категориях.

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