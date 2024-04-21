https://news.day.az/sport/1653768.html Азербайджанские дзюдоисты завоевали "золото" и "бронзу" на Кубке Европы - ФОТО
Азербайджанские дзюдоисты завоевали "золото" и "бронзу" на Кубке Европы - ФОТО
В итальянском Линьяно стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юношей.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медаль.
Низами Имранов одержал в победу в весовой категории до 60 кг и поднялся на вершину пьедестала почета. Магомед Мусаев (66 кг) занял 3-е место.
Отметим, что что в первый день на татами вышли шесть Азербайджанских дзюдоистов в двух весовых категориях.
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