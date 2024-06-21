Соревнования в регионах оказывают положительное влияние на подготовку спортсменов

Учебно-тренировочные сборы и соревнования в регионах Азербайджана оказывают положительное влияние на подготовку спортсменов.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу Trend победительница 8-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике Дилара Гурбанова.

Спортсменка завоевала золотую медаль в индивидуальной программе среди гимнасток в возрастной категории "взрослые".

"8-й чемпионат - наши первые национальные соревнования в текущем году. Также с этого года я перешла из юниорок во взрослую возрастную категорию. Я довольна своим выступлением на чемпионате, рада, что заняла первое место. Впереди меня ждут международные соревнования в Болгарии, а затем и чемпионат мира в Италии. Надеюсь, что там я также хорошо выступлю", - подчеркнула Дилара Гурбанова.

По словам гимнастки, перед международными соревнованиями сборная по аэробной гимнастике планирует провести учебно-тренировочные сборы в регионах.

Отметим, что в 8-ом чемпионате Азербайджана по аэробной гимнастике принимают участие более 30 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya", Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте. Соревнования проходят по взрастным категориям "пре-юниоры" (2010-2012 годов рождения), "юниоры" (2007-2009 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше). В соответствии с возрастными категориями, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.

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