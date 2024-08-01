Посольство США поздравило с победой сборную Азербайджана по баскетболу 3х3

Посольство США поздравило с победой женскую сборную Азербайджана по баскетболу 3х3.

Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена на странице посольства в соцсети "Х".

"Поздравляем женскую сборную Азербайджана по баскетболу 3х3! Вчера вечером вам удалось обыграть нас, но мы надеемся на матч-реванш в четвертьфинале", - говорится в публикации.

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 провела 31 июля в Париже очередной матч в рамках Летних Олимпийских играх, где во II туре встретилась со сборной США. Матч завершился победой сборной Азербайджана со счетом 20:17. В III и IV турах сборная Азербайджана встретится со сборными Франции и Германии соответственно.

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