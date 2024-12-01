Определился победитель Гран-при Катара Формулы 1

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Катара - 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.

Как передает Day.Az, гоночный уик-энд прошел на трассе "Лосаль".

Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер из "Феррари", третьим - австралиец Оскар Пиастри, выступающий за "Макларен".

Финальный этап сезона пройдет в Абу-Даби 6-8 декабря.