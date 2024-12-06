Определился наш ультрамарафонец, который примет участие в чемпионате мира

Чемпионат мира по бегу на 100 км пройдет в Бангалоре, Индия.

İdman.biz сообщает, что нашу страну на соревнованиях будет представлять ультрамарафонец Эльмир Аскеров.

Чемпионат стартует 7 декабря.