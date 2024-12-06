https://news.day.az/sport/1713361.html Определился наш ультрамарафонец, который примет участие в чемпионате мира - ФОТО Чемпионат мира по бегу на 100 км пройдет в Бангалоре, Индия. İdman.biz сообщает, что нашу страну на соревнованиях будет представлять ультрамарафонец Эльмир Аскеров. Чемпионат стартует 7 декабря.
Определился наш ультрамарафонец, который примет участие в чемпионате мира - ФОТО
Чемпионат мира по бегу на 100 км пройдет в Бангалоре, Индия.
İdman.biz сообщает, что нашу страну на соревнованиях будет представлять ультрамарафонец Эльмир Аскеров.
Чемпионат стартует 7 декабря.
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