https://news.day.az/sport/1714185.html Фарид Гаибов провел встречу с министром культуры Эстонии - ФОТО Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил столицу Эстонии Таллинн для участия в очередном заседании бюро девятой Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9).
Фарид Гаибов провел встречу с министром культуры Эстонии - ФОТО
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил столицу Эстонии Таллинн для участия в очередном заседании бюро девятой Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках визита министр Фарид Гаибов провел двустороннюю встречу с министром культуры Эстонии Хейди Пурга.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере спорта между двумя странами.
Отметим, что государственную политику в сфере спорта в Эстонии проводит Министерство культуры.
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