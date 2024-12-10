Фарид Гаибов провел встречу с министром культуры Эстонии

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил столицу Эстонии Таллинн для участия в очередном заседании бюро девятой Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках визита министр Фарид Гаибов провел двустороннюю встречу с министром культуры Эстонии Хейди Пурга.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере спорта между двумя странами.

Отметим, что государственную политику в сфере спорта в Эстонии проводит Министерство культуры.