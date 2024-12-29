"Нефтчи" может подписать нигерийского форварда

Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" хочет усилить свой состав нигерийским нападающим.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, "черно-белые" планируют подписать нападающего "Туран-Товуза" Отто Джона.

Представитель столицы интересовался, возможен ли трансфер нигерийца зимой.

На самом деле "Нефтчи" хотел видеть этого форварда в своих рядах с самого начала сезона. Сам Джон планирует перейти в одну из столичных команд. Контракт 26-летнего футболиста с "Туран Товузом" действует до 30 июня 2025 года.

Он присоединился к этой команде 1 июля 2023 года, перейдя из косовского клуба "Дукагини". До этого Отто выступал за "Лион" (Нигерия), "Скендербеу" (Албания), "Трепча" и "Приштину" (оба - Косово).