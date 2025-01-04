Осака снова в финале

Японская теннисистка Наоми Осака испытает волнение финала после долгого перерыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что она примет участие в решающем матче турнира в Окленде.

В полуфинале азиатская спортсменка обыграла американку Алисию Паркс - 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

Отметим, что бывшая первая ракетка мира последний раз играла в финале в 2022 году.