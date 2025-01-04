https://news.day.az/sport/1720490.html Осака снова в финале Японская теннисистка Наоми Осака испытает волнение финала после долгого перерыва. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что она примет участие в решающем матче турнира в Окленде. В полуфинале азиатская спортсменка обыграла американку Алисию Паркс - 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 13 минут.
Осака снова в финале
Японская теннисистка Наоми Осака испытает волнение финала после долгого перерыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что она примет участие в решающем матче турнира в Окленде.
В полуфинале азиатская спортсменка обыграла американку Алисию Паркс - 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 13 минут.
Отметим, что бывшая первая ракетка мира последний раз играла в финале в 2022 году.
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