Жуниньо заплатит "Карабаху" миллион

Появились новые подробности относительно перехода игрока азербайджанской футбольной команды "Карабах" Олавио Жуниньо в испанскую "Севилью".

İdman.biz сообщает, что испанская пресса раскрыла некоторые детали соглашения.

Хотя "Карабах" требует за бразильского нападающего четыре миллиона евро, "Севилья" заплатит только три миллиона из этой суммы. Оставшийся миллион Жуниньо заплатит сам.

Если команда выйдет в Лигу чемпионов в течение следующих четырех лет во время пребывания Жуниньо в "Севилье", "Карабах" получит дополнительно 250 000 евро за каждый такой сезон. Агдамский клуб также получит проценты от будущей продажи форварда. Если Олавио будет продан более чем за четыре миллиона евро, 20 процентов от суммы достанется чемпиону Азербайджана.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.