https://news.day.az/sport/1721573.html Футболист сборной Узбекистана переходит в "Манчестер Сити" Английская футбольная команда "Манчестер Сити" близка к завершению трансфера узбекского футболиста Абдукодира Хусанова. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила британская пресса. "Горожане" заплатят 30 миллионов фунтов стерлингов за 20-летнего игрока, выступающего за французский "Ланс".
Футболист сборной Узбекистана переходит в "Манчестер Сити"
Английская футбольная команда "Манчестер Сити" близка к завершению трансфера узбекского футболиста Абдукодира Хусанова.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила британская пресса.
"Горожане" заплатят 30 миллионов фунтов стерлингов за 20-летнего игрока, выступающего за французский "Ланс". Хотя игроком интересовались такие клубы, как "Реал Мадрид", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", он решил перейти в "Манчестер Сити".
Отметим, что в сезоне 2024/2025 Хусанов отдал одну результативную передачу в 16 матчах за "Ланс".
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