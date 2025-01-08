Футболист сборной Узбекистана переходит в "Манчестер Сити"

Английская футбольная команда "Манчестер Сити" близка к завершению трансфера узбекского футболиста Абдукодира Хусанова.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила британская пресса.

"Горожане" заплатят 30 миллионов фунтов стерлингов за 20-летнего игрока, выступающего за французский "Ланс". Хотя игроком интересовались такие клубы, как "Реал Мадрид", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", он решил перейти в "Манчестер Сити".

Отметим, что в сезоне 2024/2025 Хусанов отдал одну результативную передачу в 16 матчах за "Ланс".