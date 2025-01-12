10 очков Рагимовой в победном матче "Осаско"

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова помогла "Осаско" одержать победу в очередном туре чемпионата Бразилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нападающая набрала 10 очков во встрече против "Баруэри", которая завершилась со счетом 3:1.

Этот результат позволил "Осаско" сохранить вторую строчку в регулярном первенстве, где команда уступает только "Прайе".