https://news.day.az/sport/1722264.html 10 очков Рагимовой в победном матче "Осаско" Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова помогла "Осаско" одержать победу в очередном туре чемпионата Бразилии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нападающая набрала 10 очков во встрече против "Баруэри", которая завершилась со счетом 3:1.
10 очков Рагимовой в победном матче "Осаско"
Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова помогла "Осаско" одержать победу в очередном туре чемпионата Бразилии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нападающая набрала 10 очков во встрече против "Баруэри", которая завершилась со счетом 3:1.
Этот результат позволил "Осаско" сохранить вторую строчку в регулярном первенстве, где команда уступает только "Прайе".
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