https://news.day.az/sport/1724169.html Определилось расписание очередного тура чемпионата Азербайджана Объявлено расписание матчей следующего тура Азербайджанской баскетбольной лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что 12-й тур начнется завтра. В стартовом матче "Серхедчи" сыграет с "Абшероном". Тур завершится 26 января. Азербайджанская баскетбольная лига 12-й тур 21 января 19:00. "Серхедчи" - "Абшерон"
Азербайджанская баскетбольная лига
23 января
24 января
25 января
14:00 "Гянджа" - "Губа"
26 января
Определилось расписание очередного тура чемпионата Азербайджана
Объявлено расписание матчей следующего тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что 12-й тур начнется завтра.
В стартовом матче "Серхедчи" сыграет с "Абшероном". Тур завершится 26 января.
Азербайджанская баскетбольная лига
12-й тур
21 января
19:00. "Серхедчи" - "Абшерон"
Спортивный центр "Серхедчи"
23 января
19:00. "Нефтчи" - "Сабах"
Бакинский Дворец Спорта
24 января
14:00 "Лянкяран" - "Сумгайыт"
Лянкяранский ОСК
25 января
12:30. "Нахчыван" - НТД
Бакинский Дворец Спорта
14:00 "Гянджа" - "Губа"
Дворец спорта Гянджи
26 января
14:00. "Шеки" - "Орду"
Шекинский ОСК
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