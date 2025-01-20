Определилось расписание очередного тура чемпионата Азербайджана

Объявлено расписание матчей следующего тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что 12-й тур начнется завтра.

В стартовом матче "Серхедчи" сыграет с "Абшероном". Тур завершится 26 января.

Азербайджанская баскетбольная лига
12-й тур
21 января
19:00. "Серхедчи" - "Абшерон"
Спортивный центр "Серхедчи"

23 января
19:00. "Нефтчи" - "Сабах"
Бакинский Дворец Спорта

24 января
14:00 "Лянкяран" - "Сумгайыт"
Лянкяранский ОСК

25 января
12:30. "Нахчыван" - НТД
Бакинский Дворец Спорта

14:00 "Гянджа" - "Губа"
Дворец спорта Гянджи

26 января
14:00. "Шеки" - "Орду"
Шекинский ОСК