Проведены практические занятия по дзюдо

Для студентов второго курса, обучающихся по специальности "Тренер по дзюдо", проведены практические занятия проводились с участием зарубежных специалистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, тренинг был организован в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Федерацией дзюдо Азербайджана, Азербайджанской спортивной академией и Университетом Хартфордшира (Великобритания).

В учебном процессе принимали участие местные и зарубежные эксперты, а также профессор Майк Каллан из Университета Хартфордшира. Практические занятия проводили зарубежный специалист, член комиссии по образованию Европейского союза дзюдо, призер Олимпийских игр Нуно Дельгадо, местные специалисты, эксперт Академии Международной федерации дзюдо Рустам Оруджев, призер чемпионатов мира и Европы Орхан Сафаров, тренер Самир Исмайлов.