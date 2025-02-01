https://news.day.az/sport/1727067.html Неймар не смог сдержать слёз - ВИДЕО 32-летний нападающий Неймар заплакал во время собственной презентации в качестве игрока "Сантоса", воспитанником которого он является. Как передает Day.Az со ссылкой на Championat.com, на презентации бразильского футболиста собрался полный стадион, который скандировал его имя.
Неймар не смог сдержать слёз - ВИДЕО
32-летний нападающий Неймар заплакал во время собственной презентации в качестве игрока "Сантоса", воспитанником которого он является.
Как передает Day.Az со ссылкой на Championat.com, презентация бразильского футболиста собрала полный стадион, который скандировал его имя.
Неймар выступал в составе взрослой команды "Сантоса" с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара составляет € 15 млн.
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