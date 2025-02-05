Леван Гогаладзе бросил вызов "Сумгайыту"

"Мы проиграли матчи, в которых были близки к победе, из-за невезения".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом пресс-службе клуба заявил грузинский баскетболист "Губы" Леван Гогаладзе.

Он высказал свои мысли перед матчем с "Сумгайытом" в 14-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Гогаладзе заявил, что они сделают все возможное, чтобы победить:

"К сожалению, в последнем матче мы снова проиграли. После той игры мы продолжили подготовку. Конечно, мы работаем над тем, чтобы стать лучше, думаем об этом. Сегодня нас ждет "Сумгайыт". Мы сделаем все, чтобы выиграть эту встречу. Наш общий счет с "Сумгайытом" в этом сезоне - 1:1. Вот почему мы будем бороться за каждый дюйм. Мы будем играть на победу. Надеюсь, наше желание сбудется".

Отметим, что матч "Губа" - "Сумгайыт" состоится сегодня в спорткомплексе "Серхедчи" и начнется в 19:00.