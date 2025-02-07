"Карабах" может расстаться с вратарем

В конце сезона азербайджанская футбольная команда "Карабах" расстанется с некоторыми игроками.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, одним из игроков, с которым хочет расстаться агдамский клуб, является Амин Рамазанов.

Рамазанов, который долгое время не играл из-за травмы и в настоящее время тренируется, должен был быть отдан в аренду зимой, однако этого не произошло.

Вполне вероятно, что бывший вратарь нашей сборной U-21 по окончании сезона перейдет в другой клуб. Были даже заявления, что его могут подписать "Шамахы" или "Сабаил". Ожидается, что Рамазанов, который сейчас находится в стане "Карабаха", не покинет Азербайджан, даже если уйдет из агдамского клуба.

Воспитанник футбольной академии клуба "Локомотив" (Москва), Амин является игроком "Карабаха" с 2021 года.