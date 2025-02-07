"Карабах" может расстаться с вратарем
В конце сезона азербайджанская футбольная команда "Карабах" расстанется с некоторыми игроками.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, одним из игроков, с которым хочет расстаться агдамский клуб, является Амин Рамазанов.
Рамазанов, который долгое время не играл из-за травмы и в настоящее время тренируется, должен был быть отдан в аренду зимой, однако этого не произошло.
Вполне вероятно, что бывший вратарь нашей сборной U-21 по окончании сезона перейдет в другой клуб. Были даже заявления, что его могут подписать "Шамахы" или "Сабаил". Ожидается, что Рамазанов, который сейчас находится в стане "Карабаха", не покинет Азербайджан, даже если уйдет из агдамского клуба.
Воспитанник футбольной академии клуба "Локомотив" (Москва), Амин является игроком "Карабаха" с 2021 года.
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