https://news.day.az/sport/1728971.html Азербайджанские боксеры завоевали шесть медалей в Сербии - ФОТО Завершился международный турнир по боксу, проходивший в Белграде, столице Сербии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пьедестал почета поднялись все шесть членов сборной Азербайджана. Анаханым Исмайлова (48 кг) завоевала золотую медаль.
Азербайджанские боксеры завоевали шесть медалей в Сербии - ФОТО
Завершился международный турнир по боксу, проходивший в Белграде, столице Сербии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пьедестал почета поднялись все шесть членов сборной Азербайджана.
Анаханым Исмайлова (48 кг) завоевала золотую медаль. Айнур Рзаева (+81 кг) завоевала серебро, а Маржона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг) и Эмили Рзаева (70 кг) - бронзу.
Отметим, что наша команда вернется в Баку 10 февраля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре