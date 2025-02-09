Азербайджанские боксеры завоевали шесть медалей в Сербии

Завершился международный турнир по боксу, проходивший в Белграде, столице Сербии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пьедестал почета поднялись все шесть членов сборной Азербайджана.

Анаханым Исмайлова (48 кг) завоевала золотую медаль. Айнур Рзаева (+81 кг) завоевала серебро, а Маржона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг) и Эмили Рзаева (70 кг) - бронзу.

Отметим, что наша команда вернется в Баку 10 февраля.