Гимнасты определились с программой на Кубок мира

Команда Азербайджана по спортивной гимнастике продолжает подготовку к Кубку мира, который пройдет 20-23 февраля в Котбусе (Германия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявку вошли Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев, Назанин Теймурова и Дениз Алиева.

Кубок мира в Котбусе, где участники будут соревноваться исключительно в отдельных видах, а не в многоборье, откроет сезон для спортивных гимнастов.

В связи с этим определились снаряды, на которых будут выступать наши спортсмены. Симонов по традиции сделает свой коронный вид - кольца. Тихонов заявлен на коне и перекладине, Ахмедзаде сделает вольные упражнения и выступит на коне, а Агарзаев также исполнит вольные упражнения.

Теймурова и Алиева пройдут всю программу. Их ждет опорный прыжок, разновысокие брусья, вольные упражнения и композиции на бревне.