Турецкая команда интересуется игроком "Нефтчи"

Турецкая команда "Болуспор" интересуется еще одним футболистом из Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportlife.az, внимание представителя Первой лиги привлек полузащитник "Нефтчи" Эдвин Куч.

Команда, которая стремится выйти в Суперлигу, хочет арендовать черногорского полузащитника.

Отметим, что два дня назад мы сообщали, что "Болуспор" также проявляет интерес к Нариману Ахундзаде и Алексею Кащуку из "Карабаха". За эту команду играет игрок сборной Азербайджана по футболу Вусал Искендерли.