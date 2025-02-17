https://news.day.az/sport/1730815.html Азербайджанский боец MMA одолел соперника в первом раунде - ВИДЕО Азербайджанский боец смешанных единоборств Турадж Алиев провел свой очередной бой. Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, спортсмен по прозвищу "Танк" встретился в рамках лиги GFC (Georgian Fighting Championship) с Бадри Поцверашвили. Алиев решил судьбу боя в первом раунде. 19-летний "Танк" победил болевым приемом.
Азербайджанский боец MMA одолел соперника в первом раунде - ВИДЕО
Азербайджанский боец смешанных единоборств Турадж Алиев провел свой очередной бой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, спортсмен по прозвищу "Танк" встретился в рамках лиги GFC (Georgian Fighting Championship) с Бадри Поцверашвили.
Алиев решил судьбу боя в первом раунде. 19-летний "Танк" победил болевым приемом. Это была его вторая победа над сильным соперником в лиге GFC.
Отметим, что Алиев одержал в общей сложности пять побед в смешанных единоборствах, и каждая из них была одержана досрочно.
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