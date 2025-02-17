Азербайджанский боец MMA одолел соперника в первом раунде

Азербайджанский боец ​​смешанных единоборств Турадж Алиев провел свой очередной бой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, спортсмен по прозвищу "Танк" встретился в рамках лиги GFC (Georgian Fighting Championship) с Бадри Поцверашвили.

Алиев решил судьбу боя в первом раунде. 19-летний "Танк" победил болевым приемом. Это была его вторая победа над сильным соперником в лиге GFC.

Отметим, что Алиев одержал в общей сложности пять побед в смешанных единоборствах, и каждая из них была одержана досрочно.