https://news.day.az/sport/1730898.html Первый Ironman Азербайджана пробежал марафон в Италии Первый Ironman Азербайджана Фирдовси Керимов пробежал третий международный марафон в наступившем году. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он принял участие в международном марафоне "Сан-Валентин" в Терни (Италия). Керимов успешно преодолев 42,2 км и пересек финишную черту.
Первый Ironman Азербайджана пробежал марафон в Италии
Первый Ironman Азербайджана Фирдовси Керимов пробежал третий международный марафон в наступившем году.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он принял участие в международном марафоне "Сан-Валентин" в Терни (Италия). Керимов успешно преодолев 42,2 км и пересек финишную черту.
Ранее в этом году он преодолел марафон в Дубае и Марокко.
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