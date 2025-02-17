Первый Ironman Азербайджана пробежал марафон в Италии

Первый Ironman Азербайджана Фирдовси Керимов пробежал третий международный марафон в наступившем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он принял участие в международном марафоне "Сан-Валентин" в Терни (Италия). Керимов успешно преодолев 42,2 км и пересек финишную черту.

Ранее в этом году он преодолел марафон в Дубае и Марокко.