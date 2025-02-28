Скачок от Шахрияра Мамедъярова, новый лидер азербайджанских шахмат

ФИДЕ опубликовал мировой шахматный рейтинг за март.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, среди азербайджанских шахматистов в списке наилучшие результаты показал Шахрияр Мамедъяров.

Наш гроссмейстер, поднявшийся на девять позиций, занимает 11-е место с 2748 очками. Теймур Раджабов (2692), опустившийся на три позиции, находится на 35-м месте. Рауф Мамедов (2657), поднявшийся на четыре позиции, - 67.

Турнирную таблицу возглавляет норвежец Магнус Карлсен с 2833 очками.

В женском зачете сменился лидер. Говхар Бейдуллаева (2400), опустившаяся на две позиции, заняла 43-е место, но стала первой в стране.

Причиной этого стал уменьшение рейтинга Гюнай Мамедзаде на 15 позиций. Она занимает 51-е место с 2396 очками. Ульвия Фаталиева (2387) поднялась на семь позиций и заняла 57-е место. Ханым Баладжаева (2358) поднялась на четыре позиции и заняла 85-е место.

Женский рейтинг возглавляет китаянка Юфань Ху - 2633 очка.