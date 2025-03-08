Определились победители соревнований по настольному теннису среди студентов - ФОТО
Вчера завершились соревнования по настольному теннису среди студентов в рамках "Недели спорта".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования прошли в спорткомплексе "Шуа" и были организованы совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией настольного тенниса.
Первое место среди девушек заняла команда Бакинского государственного университета. Второе и третье места заняли команды Азербайджанского государственного экономического университета и Азербайджанской спортивной академии (АСА) соответственно.
АСА заняла первое место в соревнованиях среди юношей. Второе место заняла команда Бакинской высшей школы нефти, третье - Азербайджанского государственного экономического университета.
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