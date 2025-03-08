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Определились победители соревнований по настольному теннису среди студентов - ФОТО

Вчера завершились соревнования по настольному теннису среди студентов в рамках "Недели спорта". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования прошли в спорткомплексе "Шуа" и были организованы совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией настольного тенниса.