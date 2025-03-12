Роналдо из "Сумгайыта" вызван на игру против Пуэрто-Рико

Двое футболистов азербайджанской футбольной команды "Сумгайыт" приглашены в сборные своих стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что полузащитник "Города молодежи" Роналдо Васкес поможет сборной Доминиканской Республики в товарищеских матчах против Пуэрто-Рико.

Встречи состоятся 22 и 26 марта.

Трезор Мосси вызван в сборную Бурунди для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года. Он может быть включен в состав национальной сборной на матчи против Кот-д'Ивуара 21 марта и Сейшельских Островов четыре дня спустя.