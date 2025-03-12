https://news.day.az/sport/1736474.html Роналдо из "Сумгайыта" вызван на игру против Пуэрто-Рико Двое футболистов азербайджанской футбольной команды "Сумгайыт" приглашены в сборные своих стран. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что полузащитник "Города молодежи" Роналдо Васкес поможет сборной Доминиканской Республики в товарищеских матчах против Пуэрто-Рико. Встречи состоятся 22 и 26 марта.
Роналдо из "Сумгайыта" вызван на игру против Пуэрто-Рико
Двое футболистов азербайджанской футбольной команды "Сумгайыт" приглашены в сборные своих стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что полузащитник "Города молодежи" Роналдо Васкес поможет сборной Доминиканской Республики в товарищеских матчах против Пуэрто-Рико.
Встречи состоятся 22 и 26 марта.
Трезор Мосси вызван в сборную Бурунди для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года. Он может быть включен в состав национальной сборной на матчи против Кот-д'Ивуара 21 марта и Сейшельских Островов четыре дня спустя.
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