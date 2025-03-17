Хетаг Газюмов рассказал, когда назовет окончательный состав сборной Азербайджана на ЧЕ

Окончательный состав сборной Азербайджана по вольной борьбе на чемпионат Европы будет определен по итогам заключительного тренировочного сбора в Губе.

Об этом в беседе сİdman.biz сообщил главный тренер национальной команды вольников Хетаг Газюмов.

В понедельник, 17 марта, были обнародованы предварительные составы сборных Азербайджана на чемпионат Европы, который пройдет с 7 по 13 апреля в Братиславе (Словакия).

По его словам, заключительный тренировочный сбор пройдет в Губе с 19 марта по 2 апреля.

"На последнем сборе будем работать непосредственно на ковре, подводить ребят к чемпионату Европы. Тогда же определимся с окончательным составом команды. В каждом весе стараемся подводить два состава, даже если состав сборной уже известен. Это нужно для экстренной замены в случае непредвиденных обстоятельств", - сказал Газюмов.

Сборная Азербайджана пока не планирует проводить совместные сборы с зарубежными командами, хотя некоторые иностранные борцы могут приехать для проведения спаррингов.

"К сожалению, в Азербайджане нет такого большого выбора борцов, как, например, в Иране или России, где есть по 3-4 состава. У нас, если есть два полноценных борца в весе, то мы уже радуемся. Хотя в некоторых категориях, например, в 74 кг, у нас достаточно высокая конкуренция. В целом, нам создали отличные условия для плодотворной работы", - добавил Газюмов.