Азербайджанский гимнаст выиграл "серебро" этапа Кубка мира

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Анталье (Турция).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Симонов стал серебряным призером на своей коронной дисциплине - в упражнениях на кольцах. Его выступление было оценено судьями на 14,267 балла.

Азербайджан на турнире также представляют Иван Тихонов,Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев, Назани Теймурова и Дениз Алиева.