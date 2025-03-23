https://news.day.az/sport/1739233.html Азербайджанский гимнаст выиграл "серебро" этапа Кубка мира Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Анталье (Турция). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Симонов стал серебряным призером на своей коронной дисциплине - в упражнениях на кольцах. Его выступление было оценено судьями на 14,267 балла.
Азербайджанский гимнаст выиграл "серебро" этапа Кубка мира
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Анталье (Турция).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Симонов стал серебряным призером на своей коронной дисциплине - в упражнениях на кольцах. Его выступление было оценено судьями на 14,267 балла.
Азербайджан на турнире также представляют Иван Тихонов,Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев, Назани Теймурова и Дениз Алиева.
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