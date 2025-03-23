https://news.day.az/sport/1739368.html Интересное признание нового легионера "Орду" "Я очень рад играть в баскетбол в новой стране и с новой командой". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил новый игрок клуба "Орду" Джервон Прессли пресс-службе команды. Джервон подчеркнул, что его одноклубники очень дружелюбны и талантливы: "Я получаю отличную поддержку от тренерского штаба и руководства.
Интересное признание нового легионера "Орду"
"Я очень рад играть в баскетбол в новой стране и с новой командой".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил новый игрок клуба "Орду" Джервон Прессли пресс-службе команды.
Джервон подчеркнул, что его одноклубники очень дружелюбны и талантливы:
"Я получаю отличную поддержку от тренерского штаба и руководства. В Баскетбольной лиге идет интересная борьба. Верю, что в конце сезона мы сможем достичь поставленной цели", - сказал баскетболист.
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