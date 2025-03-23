Интересное признание нового легионера "Орду"

"Я очень рад играть в баскетбол в новой стране и с новой командой".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил новый игрок клуба "Орду" Джервон Прессли пресс-службе команды.

Джервон подчеркнул, что его одноклубники очень дружелюбны и талантливы:

"Я получаю отличную поддержку от тренерского штаба и руководства. В Баскетбольной лиге идет интересная борьба. Верю, что в конце сезона мы сможем достичь поставленной цели", - сказал баскетболист.