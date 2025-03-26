https://news.day.az/sport/1739775.html Азербайджанская сборная по футболу уступила Беларуси - ВИДЕО Сборная Азербайджана по футболу провела свой очередной матч, передает Day.Az. Наша команда сыграла второй товарищеский матч в рамках тренировочных сборов. Подопечные Фернанду Сантуша в Баку проиграли команде Беларуси со счетом 0:2. Оба мяча были забиты во втором тайме.
Азербайджанская сборная по футболу уступила Беларуси - ВИДЕО
Сборная Азербайджана по футболу провела свой очередной матч, передает Day.Az.
Наша команда сыграла второй товарищеский матч в рамках тренировочных сборов.
Подопечные Фернанду Сантуша в Баку проиграли команде Беларуси со счетом 0:2. Оба мяча были забиты во втором тайме.
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