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Азербайджанская сборная по футболу уступила Беларуси - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу провела свой очередной матч, передает Day.Az. Наша команда сыграла второй товарищеский матч в рамках тренировочных сборов. Подопечные Фернанду Сантуша в Баку проиграли команде Беларуси со счетом 0:2. Оба мяча были забиты во втором тайме.