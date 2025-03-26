Азербайджанская сборная по футболу уступила Беларуси

Сборная Азербайджана по футболу провела свой очередной матч, передает Day.Az.

Наша команда сыграла второй товарищеский матч в рамках тренировочных сборов.

Подопечные Фернанду Сантуша в Баку проиграли команде Беларуси со счетом 0:2. Оба мяча были забиты во втором тайме.